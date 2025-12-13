Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Huawei
Logo Huawei
Telepon Huawei
xiaomi
Wallpaper Huawei
Samsung
Huawei Watch
iphone
apel
telepon genggam
elektronika
Ponsel
mobil
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rubaitul Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
omid armin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Rodionov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
P. L.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
P. L.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrey Matveev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Doruk Bayram
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamil Kot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
wu yi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
omid armin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Matveev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hakim Menikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗