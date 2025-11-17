Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hotel eksterior
hotel
Interior Hotel
Lobi hotel
Gedung hotel
Hotel mewah
kamar hotel
bangunan
kotum
Perumahan
bertingkat tinggi
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Bimashanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Anasch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BuildWith Angga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RKTKN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artur Aldyrkhanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Neill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Bimashanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafi Thissen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Tomlinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Bimashanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vije Vijendranath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vije Vijendranath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cici Hung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vije Vijendranath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗