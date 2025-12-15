Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
29
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hood
Ghetto
Hoodie
geng
tudung dapur
kap mobil
jubah
jalan
Gangster
Lingkungan
abu-abu
pakaian modi
Remaja
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Villasmil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Lansing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Ian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Beukelmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra Uivarasan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Castillejos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandeep Swarnkar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Brorby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zakaria Issaad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sitraka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erkan Kirdar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Matthews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sitraka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗