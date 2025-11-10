Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
836
Pen Tool
Ilustrasi
54
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hitam dan biru
hitam
latar belakang hitam dan biru
hitam dan merah
biru
latar
wallpaper
gelap
cairan
tekstur
abstrak
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Max Kleinen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jachan DeVol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriella Sudjono
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristin Charleton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dawid Sokołowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erda Estremera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The DK Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandru Acea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leandra Rieger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗