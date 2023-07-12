Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
771
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Himalaya nepal
Himalaya
Nepal
gunung
alam
puncak gunung
pegunungan
salju
Awan
Puncak
puncak
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giuseppe Mondì
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Pesterev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Pena Lambarri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aman Shrestha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristian Grecu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Avel Chuklanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sanjay Hona
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bisesh Gurung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Lowe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugene Ga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kalle Kortelainen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Chou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giacomo Berardi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nirajan Dhakal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗