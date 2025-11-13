Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Himachal pradesh
Manali
Himachal Pradesh India
Shimla
Himachal
Kashmir
Dharamshala
Kerala
gunung
Lembah Spiti
Goa
kasol
Uttarakhand
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tahir Ansari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman Pandey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashwini Chaudhary(Monty)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arun Kashyap
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raj Mathur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman jaswani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rishabh Pandoh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surya teja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshay syal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gunjan Jha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sajal Das
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
alok kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tahir Ansari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishank Choudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kashish Lamba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗