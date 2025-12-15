Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hilton
hotel
Hotel Hilton
Marriott
kotum
bangunan
gedung perkantoran
Perkotaan
abu-abu
arsitektur
Maihama
Teluk Hilton Tokyo
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenjiro Yagi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniia Ilinykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JL Leong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fernando Gutierrez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ko Ko Win
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erim Berk Benli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenjiro Yagi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bundo Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
appshunter.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Reneé Thompson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taiki Ishikawa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frugal Flyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frugal Flyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗