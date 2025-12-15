Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
25 rb
Pen Tool
Ilustrasi
307
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hiking luar ruangan
Hiking
Kolam
alam
Luar
gunung
orang
pegunungan
petualangan
laki-laki
Menjelajahi
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Toomas Tartes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Nina Luong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NEOM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Holly Raven (Mandarich)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreas Chu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artur Adilkhanian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon English
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas Canino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Franchi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Moldenhauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikola Mihajloski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paige Muller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivia Juliano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Prommel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗