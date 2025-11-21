Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
136
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hewan kecil
binatang
alam
kecil
Satwa liar
makhluk kecil
potret hewan
perilaku hewan
serangga
Fotografi Makro
fotografi satwa liar
makhluk
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lara John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karin Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sachin Handa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pietro Battistoni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liam Hans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Doucett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Doucett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Bigelow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Roberts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Karbowiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanmay Abhay Mahajan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Vesseur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nandhu Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khushi Gandhi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clément ROY
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗