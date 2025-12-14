Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
378
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hewan hutan
hutan
rubah
hewan hutan
binatang
Satwa liar
rusa
beruang
alam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Siska Vrijburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Talanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Karits
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjamin Balázs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Pilz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
M L
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Bango
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
🇸🇮 Janko Ferlič
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordon Conner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caseen Kyle Registos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryk Naves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
harun asrori
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Djordje Vukojicic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Storsul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Drewnowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasia Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗