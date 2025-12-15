Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Helsinki
Finlandia
Stockholm
Musim dingin Helsinki
Oslo
Kopenhagen
Rovaniemi
Helsinki Finlandia
Tallinn
Musim panas Helsinki
Turku
Lapland
Tampere
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Bormotin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jaakko Kemppainen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veikko Venemies
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vadim Morozov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Messifet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Veikko Venemies
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juha K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julius Jansson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapio Haaja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗