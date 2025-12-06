Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
111
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Heineken
bir
Bir Heineken
Coke
Korona
hijau
botol bir
minum
botol
alkohol
makanan dan minuman
gela
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Soliman Cifuentes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andri Klopfenstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stella de Smit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Carrasco Flores
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pascal van Soest
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrey Ilkevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Smit Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Rodenn Castillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ameer Basheer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave Weatherall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andri Klopfenstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Gertenbach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Blažević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Ortiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗