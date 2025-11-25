Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
967
Pen Tool
Ilustrasi
139
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hari ibu
ibu
Bunga
Selamat Hari Ibu
Ibu
Bunga Hari Ibu
Hari Ayah
bunga
Hadiah Hari Ibu
Hari Ibu
Hari peringatan
Kartu Hari Ibu
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shamblen Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liana Mikah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ijaz Rafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Koycheva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edward Howell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
guille pozzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xavier Mouton Photographie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liana Mikah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe Richardson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Liv Bruce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Polekhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe Richardson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗