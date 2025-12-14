Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
385
Pen Tool
Ilustrasi
72
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hari buruh
Selamat Hari Buruh
Tenaga kerja
Hari Buruh
Bendera Amerika
Pekerja
pekerja
BBQ
Thanksgiving
Amerika Serikat
Hari Mei
hari buruh
Halloween
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kathyryn Tripp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
frank mckenna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brandon Day
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aral Tasher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas Sankey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erica Marsland Huynh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Glebova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karl Magnuson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie McCabe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jim Stapleton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erica Marsland Huynh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robbie Noble
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗