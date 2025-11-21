Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
409
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hari bumi
bumi
alam
planet
keberlanjutan
Globe
pohon
tanam
Paskah
lingkungan
Recycle
hijau
Pohon
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fateme Alaei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shamblen Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Mozhvilo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olena Bohovyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco Gallarotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikola Jovanovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soliman Cifuentes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Galina Nelyubova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filip Urban
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Maniquet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vimal S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Jimenez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Photo Boards
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗