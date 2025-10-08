Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hangzhou
Danau Barat
Kota Hangzhou
Suzhou
Shanghai
Cina
xihu
Beijing
Danau Barat Hangzhou
chengdu
Nanjing
Guangzhou
Zhejiang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JinHui CHEN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ming Han Low
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhu Edward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Veksler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luobing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hyory Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylann Hendricks | 딜란
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fung Martin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seele An
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dendy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seele An
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhao Yangjun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seele An
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ZHENYU LUO
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
WELLSTUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aden Lao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JinHui CHEN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗