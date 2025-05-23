Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
191
Pen Tool
Ilustrasi
49
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Halaman sampul
menutupi
foto sampul
meja tuli
tulisan
kitab
Perlengkapan kantor
belajar
Produktivita
organisasi
Alat tuli
halaman
Meg Aghamyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mockupbee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JESUS ECA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Light
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Ivanov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IKIGLOO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗