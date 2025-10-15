Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
135
Pen Tool
Ilustrasi
43
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Halaman beranda
rumah
Halaman beranda
latar
situs web
Halaman Tentang
Teknologi
komputer jinjing
desain
bisni
meja
Produktivita
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lauren Mancke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Domenico Loia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Payson Wick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
TERRA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Wiediger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Richard Burlton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kübra Arslaner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HackerNoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacco Rienks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Richard Burlton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar Prestwich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Carvalho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
HackerNoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗