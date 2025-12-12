Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
10 rb
Pen Tool
Ilustrasi
113
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gundukan pasir
gurun
film bukit pasir
pasir
Wallpaper
latar
alam
lanskap
antariksa
wallpaper desktop
Malam bukit pasir
pantai
Wallpaper 4k
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ze Paulo Galveias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keith Hardy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Finding Dan | Dan Grinwis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fernando Paredes Murillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ricardo Resende
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Yukhtenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
raouf bedrani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jake Weirick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keith Hardy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Yukhtenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NEOM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NEOM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗