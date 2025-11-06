Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gudang taman
Berkebun
Hortikultura
gudang
Rumah kaca
toko
alam
Pusat Taman
tanam
bunga
Perawatan tanaman
pertanian
tanaman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Balentine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashikur Rahman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roger Starnes Sr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Karp.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katie Lambe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hartono Creative Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Konstantinova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piermario Eva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
5010
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Quan Jing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Fernandez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heye Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yuri Oparin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danny Greenberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Šárka Hyková
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗