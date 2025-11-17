Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
46
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Grand tetons
Yellowstone
Wyoming
Amerika Serikat
Grand Teton
lanskap
Taman Nasional Grand Teton
alam
abu-abu
taman nasional
pegunungan
gunung
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nate Foong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brady Stoeltzing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toan Chu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karsten Koehn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cora Leach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jesse Gardner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Meyers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jules Marvin Eguilos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Rupert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gina Hamm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jimmy Blackwell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theresa Sander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cameron Cox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aram
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Owen Rupp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗