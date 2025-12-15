Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
344
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Girona
Costa Brava
Barcelona
Madrid
Tossa de Mar
Tarragona
kotum
Spanyol
Perkotaan
bangunan
Luar
Air
arsitektur
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas Gallone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Enric Domas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fikri Rasyid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brandon Gurney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnout van Nieuwkoop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miko Rohat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Hess Araya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fikri Rasyid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Hess Araya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Salomè Jangulashvili
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Kettle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas Chizzali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗