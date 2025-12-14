Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
555
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ghetto
Hood
Perkotaan
Graffiti
geng
Jalan Ghetto
jalan
kawasan kumuh
abu-abu
bangunan
kotum
Lia Bekyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Arif Soydaş
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Hüfner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Klemens Köpfle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Zünder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Namnso Ukpanah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcus Lenk
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcus Lenk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcus Lenk
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deniz Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcus Lenk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deniz Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A F
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deniz Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗