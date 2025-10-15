Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Georgia
Tbilisi
Georgia Amerika Serikat
Batumi
Atlanta
Armenia
Negara Bagian Georgia
Azerbaijan
Bendera Georgia
Georgia Tbilisi
Jerman
alam
Negara Georgia
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iman Gozal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kent Tupas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jairph
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denis Arslanbekov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timur Kozmenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Neil Sengupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Swigunski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timur M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Swigunski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaanus Jagomägi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gio Chanturia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mostafa meraji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Letek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zviad Pharsenadze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗