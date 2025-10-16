Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
106
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gema
jauhar
kristal
intan
Perhiasan
Gym
Permata
permata
batu
Museum Mesir Agung
Ruby
batu permata
zamrud
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
THLT LCX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krystal Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Franco Antonio Giovanella
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evie S.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sabrianna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
J Yeo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iacob
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krystal Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Calvin Chai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilze Lucero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
lilartsy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edz Norton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Dan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iacob
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗