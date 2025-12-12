Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
36
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gelombang gelap
gelombang hitam
gelap
laut gelap
ombak
gelombang gelap
Wallpaper
laut
Air
alam
wallpaper
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Coe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivan Bandura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanos Pal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ricardo Resende
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imleedh Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylan Leagh
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleks Dahlberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ayaz Lalani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yianni Mathioudakis
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Conrad Ziebland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katarina Miloševic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oscar Ävalos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗