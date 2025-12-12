Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
123
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gelembung air
Gelembung
Air
gelembung bawah air
gelembung air
biru
Underwater
laut
tekstur
gelembung
abu-abu
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sakura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoran Borojevic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alberto Bianchini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angus Gray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Sinoca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Max Kleinen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristian Palmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Stephan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nichika Sakurai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Loughlin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Flying Object
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jong Marshes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josie Weiss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗