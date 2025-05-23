Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
300
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gedung perkantoran
kantor
bangunan
atap hijau
arsitektur
kota
Perkotaan
bisnis
rumah pasif
Ruang kantor
Desain masjid
bertingkat tinggi
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Pollock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kaleb tapp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abbe Sublett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aron Yigin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar Flores
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Stump
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Justus Menke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar Flores
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LYCS Architecture
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjamin Child
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Pleshco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
S M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Hutsch
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vladimir Kudinov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Shelton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justus Menke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗