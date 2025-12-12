Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gedung opera sydney
Gedung Opera Sydney
Australia
Sydney
arsitektur
kotum
Sydney NSW
bangunan
Gedung opera
orang
Perkotaan
jalan
tangga
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rizwan Nawaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Joseph Bobadilla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nirmal Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tyler Mower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sophie peng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jim Ouk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seb Doe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heamosoo Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Cazzato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quentin Grignet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Tofan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gilly Tanabose
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gilberto Olimpio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoltan Kovacs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rizwan Nawaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacek Pobłocki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saxon White
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinicius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗