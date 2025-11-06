Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gedung museum
atap bangunan
museum
Kota Berkelanjutan
arsitektur
bangunan
eksterior bangunan
Arsitektur modern
fotografi arsitektur
Warisan budaya
Pemandangan malam
lanskap perkotaan
Nigel Hoare
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomas Martinez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chang Ye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristian Pineda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jimmy Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rex Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gautam Krishnan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Buryi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiarash Mansouri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Vives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pascal Bernardon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Rein Bantang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
dariana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
stephan hinni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Grant Durr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗