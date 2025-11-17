Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
927
Pen Tool
Ilustrasi
53
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gaya cina
Cina
rumah
alam
pohon
bunga
coklat
Guangzhou
Asium
abu-abu
meja
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sirius Harrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erin With
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HAN Mengqi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tianhao Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
力力摄影日记
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danny Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danny Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erin With
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tianhao Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erin With
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sirius Harrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗