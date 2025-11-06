Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
252
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gaun model
manusium
orang
perempuan
wanitum
pakaian
gaya
abu-abu
Gaun
celana
dewasa
muka
potret
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bùi Hoàng Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amit Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Multi Awesome Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sanfen datie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bùi Hoàng Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bùi Hoàng Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xu Duo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lê Anh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Freddy Rezvanian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mille Kevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nam Đặng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Đào Việt Hoàng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bùi Hoàng Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗