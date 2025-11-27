Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Garis abstrak
abstrak
Baris
garis abstrak
latar
garis
Wallpaper
pola
latar belakang abstrak
gelombang abstrak
garis abstrak biru
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean-Philippe Delberghe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Visax
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Constantin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Alexander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
and machines
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Debora Pilati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Alexander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Almas Salakhov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Richard Horvath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Farella
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Eastman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aron Yigin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Oluwagbemiga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ricardo Gomez Angel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hulki Okan Tabak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗