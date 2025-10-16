Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
160
Pen Tool
Ilustrasi
34
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ganja
ganja
mencabut
tanam
bunga
daun
sendi
Rami
tanaman ganja
daun ganja
asap
Rokok
tunas ganja
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tash Guimond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
GRAS GRÜN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marco Jimenez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Zayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grav
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tash Guimond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harsh Pandey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kym MacKinnon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tash Guimond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dad Grass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗