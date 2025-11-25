Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gangguan bipolar
kesehatan mental
ilustrasi
pilu
Vektor
tekanan emosional
rasa sakit emosional
kecemasan
Kesadaran kesehatan mental
putus asa
Kewalahan
Tekanan
Kekacauan batin
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
micheile henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrik Velich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Castañeda
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
pratik prasad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramin Azami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tristan Frank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Cosens Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗