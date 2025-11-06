Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
13
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gambar hitam putih
hitam dan putih
orang
manusia
abu-abu
Monokrom
wallpaper
Gambar alam
putih
manusium
pakaian
potret
George C
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giorgi Iremadze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
DIEGO SÁNCHEZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karimah Adeola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Little Annabell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Griggs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stanley Shashi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Nice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Little Annabell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roma Kaiuk🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovierose Serguino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elijah Pilchard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugene Golovesov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Hindle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Hindle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗