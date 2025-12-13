Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gambar hewan
binatang
alam
Satwa liar
potret hewan
hewan liar
mamalium
fotografi satwa liar
Luar
Padang rumput
perilaku hewan
gambar hewan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eduardo Casajús Gorostiaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mikhail Abramkin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kamran Ch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thee Lexa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nihon Graphy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrey Soldatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Velasquez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Dörig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YASA Design Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vincent Dörig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miguel Hernández
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Randi Wilson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mansado Louis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Poncelet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗