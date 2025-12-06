Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
252
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gambar
seni
latar
bingkai foto
Foto
Galeri
bingkai
lukisan
kata
kamera
Sampul LinkedIn
gambar seks
Plakat
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
McGill Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pine watt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Richard Brutyo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
McGill Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Caspari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra Gorn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
McGill Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manja Vitolic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Péchy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
McGill Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darshan Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗