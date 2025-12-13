Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
184
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gajah
singa
jerapah
Gajah
harimau
binatang
Wallpaper gajah
badak
zebra
monyet
bayi gajah
Satwa liar
anjing
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nam Anh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoë Reeve
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eric Heininger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Spiteri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mylon Ollila
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Rice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hu Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Will Shirley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaffeebart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maurits Bausenhart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗