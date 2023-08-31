Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
60
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Gabus anggur
anggur
makanan
buah anggur
buah
Kebun anggur
hijau
Vine
abu-abu
makanan dan minuman
tanam
Spanyol
gabus
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Schaefer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zachary Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rajesh Rajput
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nacho Domínguez Argenta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Murzaku
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cengiz Özarpat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nacho Domínguez Argenta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jose alfonso sierra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Al Elmes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amos Bar-Zeev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moritz Knöringer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
blackieshoot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Howard Bouchevereau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moritz Knöringer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Langwallner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗