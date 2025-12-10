Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
349
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
G gerobak wallpaper
roda
kendaraan
mobil
jalan
abu-abu
mesin
sepeda
kotum
bepergian
seni
Mural
transportasi
Alim
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mark Wieder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
yash rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ekaterina Tyapkina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Varla Scooter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Poggio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
aboodi vesakaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Curtis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
FY Chang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Wißler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Md Mahdi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dustin Bowdige
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ray Robinson Gonzaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
oepolat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bekky Bekks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗