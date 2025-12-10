Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
170
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Furnitur kamar tidur
kamar tidur
perabot
tempat tidur
Furnitur kantor
furnitur ruang tamu
Interior
rumah
di dalam ruangan
desain
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Albero Furniture Bratislava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prydumano Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Le Quan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Trend
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Minh Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Moradi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christopher Jolly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hemsley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Le Quan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Maurer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Moradi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗