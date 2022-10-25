Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
198
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Fresno
Fresno, California
Sakralemen
Amerika Serikat
Ca
kotum
Luar
jalan
Perkotaan
bangunan
alam
Pemandangan udara
mobil
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grant Porter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kellen Riggin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steven Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jose Chinchilla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anisa Castaneda Gaeta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kellen Riggin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Bowman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teslariu Mihai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
edwin aviles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jose Chinchilla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elijah Garza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
X X
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗