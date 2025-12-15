Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Fotografi udara
fotografi drone
Pemandangan udara
alam
Kota Fotografi Udara
drone
Udara
lanskap
Air
pantai
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carles Rabada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manson Yim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexis Antoine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xiang Ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benoît Deschasaux
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pablo de la Fuente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artiom Vallat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Red Zeppelin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alejandro Cabrera M.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matheo JBT
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Venti Views
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Searle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deva Darshan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗