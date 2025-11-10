Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
50 rb
Pen Tool
Ilustrasi
123
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Fotografi perjalanan
bepergian
fotografi
alam
Bepergian
orang
Fotografer perjalanan
Perjalanan
manusia
Foto perjalanan
lanskap
Kolam
pantai
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sorasak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Free Walking Tour Salzburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Minh Trần
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eila Lifflander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Boxma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hadwt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrei Mike
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julian Yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jackson Simmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Trad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗