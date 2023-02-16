Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
62
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Foto bergaya istock
bunga
abu-abu
tanam
manusium
orang
muka
kepala
makanan
Tembikar
Tanaman pot
rangkaian bunga
kamera
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ksenia Kazak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kinga Howard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corrina Peat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Ly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tina Ran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliia Vladimirova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alireza Esmaeeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ün LIU
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JJ Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anh Tuan To
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yifei Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lina Verovaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabe Pierce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahir osman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
morteza solgi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yukon Haughton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dina Makhmutova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗