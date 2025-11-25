Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Fasilitas manufaktur
pabrik
Manufaktur
Industri berat
teknik
industri
teknologi industri
pembangkit listrik
kompleks industri
infrastruktur industri
pabrik industri
bahan bakar fosil
Arsitektur Industri
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yzy Pop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
towel.studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
towel.studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Hindle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Morteza Mohammadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladislav Glukhotko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RPWORLD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shavr IK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guilhem Dupit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fastenex P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kah Chun Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren