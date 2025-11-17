Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
601
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Etiket
label
label harga
Tags
Tag pakaian
Tag nama
Maket Tag
toko roti
Penandaan
Mockup
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
personalgraphic.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasiya Doicheva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Helena Hertz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mnz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrzej Gdula
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Keila Hötzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiya Doicheva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keagan Henman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasiya Doicheva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louie Martinez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗