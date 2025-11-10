Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
718
Pen Tool
Ilustrasi
19
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ethiopia
Addis Ababa
Kopi Ethiopia
Ethiopia
Bendera Ethiopia
Lalibela
Afrika
Kenya
Makanan Ethiopia
alam
Kota Ethiopia
orang
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Hathaway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yohannes Minas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Knight
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hunde Gemechu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mulugeta wolde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sammy Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathieu Odin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yohannes Minas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gift Habeshaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zeynep Sümer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Samuel Tsegaye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marc Szeglat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moti Abebe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗