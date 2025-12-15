Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
133 rb
Pen Tool
Ilustrasi
24 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Estetika
wallpaper estetika
wallpaper desktop estetika
Estetika gelap
merah muda estetika
estetika gelap
krem estetika
Minimalis
estetika alam
Wallpaper 4K
anime
Inspirasi
Estetika krem
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kevin laminto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davi Moreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brittney Weng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel J. Schwarz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andy Vult
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandr Popov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abyan Athif
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danielle Suijkerbuijk
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Archee Lal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amith Nair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Camille Brodard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Armen Poghosyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abyan Athif
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anders Jildén
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandr Popov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tirza van Dijk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vanessa Dyste
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun Clarke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗